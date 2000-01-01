Гогаринова Анна Дементьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1807
Сын: Гогаринов Варфоломей Петрович
Отец ребёнка: Гогаринов Петр Потапович
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Гогаринов Петр Потапович
Рождение ребёнка
1810
Сын: Гогаринов Василий Петрович
Отец ребёнка: Гогаринов Петр Потапович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно