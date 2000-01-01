Гогаринова Анна Дементьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гогаринова Анна Дементьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1807

Сын: Гогаринов Варфоломей Петрович

Отец ребёнка: Гогаринов Петр Потапович

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Гогаринов Петр Потапович

Рождение ребёнка
1810

Сын: Гогаринов Василий Петрович

Отец ребёнка: Гогаринов Петр Потапович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гогаринов Петр Потапович

Смерть
Неизвестно
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