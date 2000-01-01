Гогаринова (Меркушева) Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Федосея Потаповна
Отец ребёнка: Гогаринов Потап Петрович
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Евдокия Потаповна
Отец ребёнка: Гогаринов Потап Петрович
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Ирина Потаповна
Отец ребёнка: Гогаринов Потап Петрович
Рождение ребёнка
1785
Отец ребёнка: Гогаринов Потап Петрович
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Меланья Потаповна
Отец ребёнка: Гогаринов Потап Петрович
Смерть
Неизвестно