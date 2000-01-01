Гогаринова (Меркушева) Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гогаринова (Меркушева) Анна Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Федосея Потаповна

Отец ребёнка: Гогаринов Потап Петрович

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Евдокия Потаповна

Отец ребёнка: Гогаринов Потап Петрович

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Ирина Потаповна

Отец ребёнка: Гогаринов Потап Петрович

Рождение ребёнка
1785

Сын: Гогаринов Петр Потапович

Отец ребёнка: Гогаринов Потап Петрович

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Меланья Потаповна

Отец ребёнка: Гогаринов Потап Петрович

Смерть
Неизвестно
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