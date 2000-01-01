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Гогаринов Потап Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

1809

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Гогаринов Петр Андреевич

Мать: Гогаринова Татьяна Фоминична

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Федосея Потаповна

Мать ребёнка: Гогаринова Анна Федоровна

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Евдокия Потаповна

Мать ребёнка: Гогаринова Анна Федоровна

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Ирина Потаповна

Мать ребёнка: Гогаринова Анна Федоровна

Рождение ребёнка
1785

Сын: Гогаринов Петр Потапович

Мать ребёнка: Гогаринова Анна Федоровна

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Меланья Потаповна

Мать ребёнка: Гогаринова Анна Федоровна

Смерть
1809
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