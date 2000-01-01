Гогаринов Потап Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смерти1809
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Федосея Потаповна
Мать ребёнка: Гогаринова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Евдокия Потаповна
Мать ребёнка: Гогаринова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Ирина Потаповна
Мать ребёнка: Гогаринова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1785
Мать ребёнка: Гогаринова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Меланья Потаповна
Мать ребёнка: Гогаринова Анна Федоровна
Смерть
1809