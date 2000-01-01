Гогаринов Петр Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1710
Дата смертиДо 1782
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Рождение ребёнка
1734
Мать ребёнка: Гогаринова Татьяна Фоминична
Рождение ребёнка
1736
Сын: Гогаринов Трофим Петрович
Мать ребёнка: Гогаринова Татьяна Фоминична
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Шустова Настасья Петровна
Мать ребёнка: Гогаринова Татьяна Фоминична
Рождение ребёнка
1749
Мать ребёнка: Гогаринова Татьяна Фоминична
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Анна Петровна
Мать ребёнка: Гогаринова Татьяна Фоминична
Рождение ребёнка
1752
Мать ребёнка: Гогаринова Татьяна Фоминична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1782