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Гогаринов Петр Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1710

Дата смерти

До 1782

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: Гогаринов Андрей Никитич

Мать: Гогаринова Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
1734

Сын: Гогаринов Семен Петрович

Мать ребёнка: Гогаринова Татьяна Фоминична

Рождение ребёнка
1736

Сын: Гогаринов Трофим Петрович

Мать ребёнка: Гогаринова Татьяна Фоминична

Рождение ребёнка
1747

Дочь: Шустова Настасья Петровна

Мать ребёнка: Гогаринова Татьяна Фоминична

Рождение ребёнка
1749

Сын: Гогаринов Потап Петрович

Мать ребёнка: Гогаринова Татьяна Фоминична

Рождение ребёнка
1751

Дочь: Анна Петровна

Мать ребёнка: Гогаринова Татьяна Фоминична

Рождение ребёнка
1752

Сын: Гогаринов Устин Петрович

Мать ребёнка: Гогаринова Татьяна Фоминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гогаринова Татьяна Фоминична

Смерть
До 1782
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