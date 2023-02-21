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Гогаринов Андрей Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1681

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1681

Отец: Гогаринов Никита Филипович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1700

Сын: Гогаринов Филип Андреевич

Мать ребёнка: Гогаринова Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
1707

Сын: Гогаринов Еремей Андреевич

Мать ребёнка: Гогаринова Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
1708

Сын: Гогаринов Григорей Андреевич

Мать ребёнка: Гогаринова Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
1710

Сын: Гогаринов Петр Андреевич

Мать ребёнка: Гогаринова Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
1710

Дочь: Марья Андреевна

Мать ребёнка: Гогаринова Пелагея Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гогаринова Пелагея Ивановна

Смерть
После 1763