Гогаринов Андрей Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1681
Дата смертиПосле 1763
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1681
Отец: Гогаринов Никита Филипович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1700
Сын: Гогаринов Филип Андреевич
Мать ребёнка: Гогаринова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1707
Сын: Гогаринов Еремей Андреевич
Мать ребёнка: Гогаринова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1708
Сын: Гогаринов Григорей Андреевич
Мать ребёнка: Гогаринова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1710
Мать ребёнка: Гогаринова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1710
Дочь: Марья Андреевна
Мать ребёнка: Гогаринова Пелагея Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1763