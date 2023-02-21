Гогаринов Еремей Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гогаринов Еремей Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1707

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: Гогаринов Андрей Никитич

Мать: Гогаринова Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
1735

Сын: Гогаринов Андрей Еремеевич

Мать ребёнка: Гогаринова Ирина Леонтьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гогаринова Ирина Леонтьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гогаринов Харитон Еремеевич

Мать ребёнка: Гогаринова Ирина Леонтьевна

Место жительства
Неизвестно
Глинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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