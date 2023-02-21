Гогаринов Еремей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1707
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Рождение ребёнка
1735
Сын: Гогаринов Андрей Еремеевич
Мать ребёнка: Гогаринова Ирина Леонтьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гогаринов Харитон Еремеевич
Мать ребёнка: Гогаринова Ирина Леонтьевна
Место жительства
Неизвестно
Глинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно