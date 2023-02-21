Гогаринова Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1683
Дата смертиДо 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1683
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1700
Сын: Гогаринов Филип Андреевич
Отец ребёнка: Гогаринов Андрей Никитич
Рождение ребёнка
1707
Сын: Гогаринов Еремей Андреевич
Отец ребёнка: Гогаринов Андрей Никитич
Рождение ребёнка
1708
Сын: Гогаринов Григорей Андреевич
Отец ребёнка: Гогаринов Андрей Никитич
Рождение ребёнка
1710
Отец ребёнка: Гогаринов Андрей Никитич
Рождение ребёнка
1710
Дочь: Марья Андреевна
Отец ребёнка: Гогаринов Андрей Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1763