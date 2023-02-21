Гогаринова Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гогаринова Пелагея Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1683

Дата смерти

До 1763

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1683

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1700

Сын: Гогаринов Филип Андреевич

Отец ребёнка: Гогаринов Андрей Никитич

Рождение ребёнка
1707

Сын: Гогаринов Еремей Андреевич

Отец ребёнка: Гогаринов Андрей Никитич

Рождение ребёнка
1708

Сын: Гогаринов Григорей Андреевич

Отец ребёнка: Гогаринов Андрей Никитич

Рождение ребёнка
1710

Сын: Гогаринов Петр Андреевич

Отец ребёнка: Гогаринов Андрей Никитич

Рождение ребёнка
1710

Дочь: Марья Андреевна

Отец ребёнка: Гогаринов Андрей Никитич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гогаринов Андрей Никитич

Смерть
До 1763
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