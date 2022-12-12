Гогаринов Никита Филипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1626
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1626
Отец: Гогаринов Филип Тихонович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1658
Сын: Гогаринов Обросим Никитич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1661
Сын: Гогаринов Алексей Никитич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1671
Сын: Гогаринов Тимофей Никитич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1681
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
Неизвестно