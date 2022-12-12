Гогаринов Никита Филипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гогаринов Никита Филипович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1626

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1626

Отец: Гогаринов Филип Тихонович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1658

Сын: Гогаринов Обросим Никитич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1661

Сын: Гогаринов Алексей Никитич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1671

Сын: Гогаринов Тимофей Никитич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1681

Сын: Гогаринов Андрей Никитич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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