Гогаринов Тимофей Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1671
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1671
Отец: Гогаринов Никита Филипович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1691
Сын: Гогаринов Никита Тимофеевич
Мать ребёнка: Гогаринова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1693
Сын: Гогаринов Михаил Тимофеевич
Мать ребёнка: Гогаринова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1704
Дочь: Репина Марья Тимофеевна
Мать ребёнка: Гогаринова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1706
Сын: Гогаринов Елизар Тимофеевич
Мать ребёнка: Гогаринова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1710
Дочь: Елисавета Тимофеевна
Мать ребёнка: Гогаринова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1711
Сын: Гогаринов Тимофей Тимофеевич
Мать ребёнка: Гогаринова Анна Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно