Гогаринов Михаил Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГогаринов Михаил Тимофеевич

Гогаринов Михаил Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1693

Дата смерти

1755

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693

Отец: Гогаринов Тимофей Никитич

Мать: Гогаринова Анна Федоровна

Рождение ребёнка
1712

Дочь: Дрягина Анна Михайловна

Мать ребёнка: Гогаринова Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
1718

Сын: Гогаринов Софрон Михайлович

Мать ребёнка: Гогаринова Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
1721

Сын: Гогаринов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Гогаринова Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
1728

Дочь: Шибанова Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Гогаринова Агафья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гогаринова Агафья Ивановна

Смерть
1755