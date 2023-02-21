Гогаринов Михаил Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1693
Дата смерти1755
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693
Рождение ребёнка
1712
Дочь: Дрягина Анна Михайловна
Мать ребёнка: Гогаринова Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
1718
Сын: Гогаринов Софрон Михайлович
Мать ребёнка: Гогаринова Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
1721
Сын: Гогаринов Иван Михайлович
Мать ребёнка: Гогаринова Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
1728
Дочь: Шибанова Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Гогаринова Агафья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1755