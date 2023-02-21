Гогаринов Тимофей Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гогаринов Тимофей Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1711

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711

Отец: Гогаринов Тимофей Никитич

Мать: Гогаринова Анна Федоровна

Рождение ребёнка
1734

Сын: Гогаринов Естафей Тимофеевич

Мать ребёнка: Гогаринова Пелагия Федоровна

Рождение ребёнка
1735

Сын: Гогаринов Сава Тимофеевич

Мать ребёнка: Гогаринова Пелагия Федоровна

Рождение ребёнка
1739

Сын: Гогаринов Осип Тимофеевич

Мать ребёнка: Гогаринова Пелагия Федоровна

Рождение ребёнка
1744

Дочь: Микулина Агафья Тимофеевна

Мать ребёнка: Гогаринова Пелагия Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гогаринова Пелагия Федоровна

Смерть
Неизвестно
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