Гогаринов Тимофей Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1711
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711
Рождение ребёнка
1734
Сын: Гогаринов Естафей Тимофеевич
Мать ребёнка: Гогаринова Пелагия Федоровна
Рождение ребёнка
1735
Сын: Гогаринов Сава Тимофеевич
Мать ребёнка: Гогаринова Пелагия Федоровна
Рождение ребёнка
1739
Сын: Гогаринов Осип Тимофеевич
Мать ребёнка: Гогаринова Пелагия Федоровна
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Микулина Агафья Тимофеевна
Мать ребёнка: Гогаринова Пелагия Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно