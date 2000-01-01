Гогаринов Сава Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смерти1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Казакова Дарья Саввовна
Мать ребёнка: Гогаринова Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Колупаева Соломонтья Саввовна
Мать ребёнка: Гогаринова Екатерина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1795