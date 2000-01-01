Гогаринов Сава Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гогаринов Сава Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

1795

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Гогаринов Тимофей Тимофеевич

Мать: Гогаринова Пелагия Федоровна

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Казакова Дарья Саввовна

Мать ребёнка: Гогаринова Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Колупаева Соломонтья Саввовна

Мать ребёнка: Гогаринова Екатерина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гогаринова Екатерина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гогаринова Степанида Семеновна

Смерть
1795
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