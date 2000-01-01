Гогаринова (Малово) Пелагия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гогаринова (Малово) Пелагия Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1702

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1734

Сын: Гогаринов Естафей Тимофеевич

Отец ребёнка: Гогаринов Тимофей Тимофеевич

Рождение ребёнка
1735

Сын: Гогаринов Сава Тимофеевич

Отец ребёнка: Гогаринов Тимофей Тимофеевич

Рождение ребёнка
1739

Сын: Гогаринов Осип Тимофеевич

Отец ребёнка: Гогаринов Тимофей Тимофеевич

Рождение ребёнка
1744

Дочь: Микулина Агафья Тимофеевна

Отец ребёнка: Гогаринов Тимофей Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гогаринов Тимофей Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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