Гогаринова (Малово) Пелагия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1702
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1734
Сын: Гогаринов Естафей Тимофеевич
Отец ребёнка: Гогаринов Тимофей Тимофеевич
Рождение ребёнка
1735
Сын: Гогаринов Сава Тимофеевич
Отец ребёнка: Гогаринов Тимофей Тимофеевич
Рождение ребёнка
1739
Сын: Гогаринов Осип Тимофеевич
Отец ребёнка: Гогаринов Тимофей Тимофеевич
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Микулина Агафья Тимофеевна
Отец ребёнка: Гогаринов Тимофей Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно