Гогаринова (Коковихина) Екатерина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смерти1793
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Казакова Дарья Саввовна
Отец ребёнка: Гогаринов Сава Тимофеевич
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Колупаева Соломонтья Саввовна
Отец ребёнка: Гогаринов Сава Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1793