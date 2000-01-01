Гогаринова (Коковихина) Екатерина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гогаринова (Коковихина) Екатерина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

1793

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Казакова Дарья Саввовна

Отец ребёнка: Гогаринов Сава Тимофеевич

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Колупаева Соломонтья Саввовна

Отец ребёнка: Гогаринов Сава Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гогаринов Сава Тимофеевич

Смерть
1793
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