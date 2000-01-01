Гогаринова Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гогаринова Анна Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1671

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1671

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1691

Сын: Гогаринов Никита Тимофеевич

Отец ребёнка: Гогаринов Тимофей Никитич

Рождение ребёнка
1693

Сын: Гогаринов Михаил Тимофеевич

Отец ребёнка: Гогаринов Тимофей Никитич

Рождение ребёнка
1704

Дочь: Репина Марья Тимофеевна

Отец ребёнка: Гогаринов Тимофей Никитич

Рождение ребёнка
1706

Сын: Гогаринов Елизар Тимофеевич

Отец ребёнка: Гогаринов Тимофей Никитич

Рождение ребёнка
1710

Дочь: Елисавета Тимофеевна

Отец ребёнка: Гогаринов Тимофей Никитич

Рождение ребёнка
1711

Сын: Гогаринов Тимофей Тимофеевич

Отец ребёнка: Гогаринов Тимофей Никитич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гогаринов Тимофей Никитич

Смерть
Неизвестно
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