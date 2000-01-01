Гогаринова Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1671
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1671
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1691
Сын: Гогаринов Никита Тимофеевич
Отец ребёнка: Гогаринов Тимофей Никитич
Рождение ребёнка
1693
Сын: Гогаринов Михаил Тимофеевич
Отец ребёнка: Гогаринов Тимофей Никитич
Рождение ребёнка
1704
Дочь: Репина Марья Тимофеевна
Отец ребёнка: Гогаринов Тимофей Никитич
Рождение ребёнка
1706
Сын: Гогаринов Елизар Тимофеевич
Отец ребёнка: Гогаринов Тимофей Никитич
Рождение ребёнка
1710
Дочь: Елисавета Тимофеевна
Отец ребёнка: Гогаринов Тимофей Никитич
Рождение ребёнка
1711
Сын: Гогаринов Тимофей Тимофеевич
Отец ребёнка: Гогаринов Тимофей Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно