Гогаринов Алексей Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГогаринов Алексей Никитич

Гогаринов Алексей Никитич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1661

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1661

Отец: Гогаринов Никита Филипович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1669

Дочь: Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Гогаринова Федосья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1687

Сын: Гогаринов Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Гогаринова Федосья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1694

Дочь: Авдотья Алексеевна

Мать ребёнка: Гогаринова Федосья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1700

Сын: Гогаринов Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Гогаринова Федосья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1706

Сын: Гогаринов Никифор Алексеевич

Мать ребёнка: Гогаринова Федосья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1707

Дочь: Агрепена Алексеевна

Мать ребёнка: Гогаринова Федосья Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гогаринова Федосья Дмитриевна

Место жительства
Неизвестно
Кузнецы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close