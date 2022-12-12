Гогаринов Алексей Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1661
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1661
Отец: Гогаринов Никита Филипович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1669
Дочь: Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Гогаринова Федосья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1687
Сын: Гогаринов Иван Алексеевич
Мать ребёнка: Гогаринова Федосья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1694
Дочь: Авдотья Алексеевна
Мать ребёнка: Гогаринова Федосья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1700
Сын: Гогаринов Петр Алексеевич
Мать ребёнка: Гогаринова Федосья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1706
Сын: Гогаринов Никифор Алексеевич
Мать ребёнка: Гогаринова Федосья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1707
Дочь: Агрепена Алексеевна
Мать ребёнка: Гогаринова Федосья Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Кузнецы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно