Гогаринов Обросим Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гогаринов Обросим Никитич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1658

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1658

Отец: Гогаринов Никита Филипович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1687

Сын: Гогаринов Афонасий Обросимович

Мать ребёнка: Гогаринова Авдотья Степановна

Рождение ребёнка
1697

Дочь: Матрона Обросимовна

Мать ребёнка: Гогаринова Авдотья Степановна

Рождение ребёнка
1699

Дочь: Акилина Обросимовна

Мать ребёнка: Гогаринова Авдотья Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гогаринова Авдотья Степановна

Место жительства
Неизвестно
займище Терентея Окишева словет Мокрушино
Смерть
Неизвестно
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