Гогаринов Обросим Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1658
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1658
Отец: Гогаринов Никита Филипович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1687
Сын: Гогаринов Афонасий Обросимович
Мать ребёнка: Гогаринова Авдотья Степановна
Рождение ребёнка
1697
Дочь: Матрона Обросимовна
Мать ребёнка: Гогаринова Авдотья Степановна
Рождение ребёнка
1699
Дочь: Акилина Обросимовна
Мать ребёнка: Гогаринова Авдотья Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
займище Терентея Окишева словет Мокрушино
Смерть
Неизвестно