Гогаринова Авдотья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1661
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1687
Сын: Гогаринов Афонасий Обросимович
Отец ребёнка: Гогаринов Обросим Никитич
Рождение ребёнка
1697
Дочь: Матрона Обросимовна
Отец ребёнка: Гогаринов Обросим Никитич
Рождение ребёнка
1699
Дочь: Акилина Обросимовна
Отец ребёнка: Гогаринов Обросим Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно