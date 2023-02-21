Гогаринова Авдотья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гогаринова Авдотья Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1661

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1661

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1687

Сын: Гогаринов Афонасий Обросимович

Отец ребёнка: Гогаринов Обросим Никитич

Рождение ребёнка
1697

Дочь: Матрона Обросимовна

Отец ребёнка: Гогаринов Обросим Никитич

Рождение ребёнка
1699

Дочь: Акилина Обросимовна

Отец ребёнка: Гогаринов Обросим Никитич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гогаринов Обросим Никитич

Смерть
Неизвестно
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