Гогаринова (Головизнина) Татьяна Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гогаринова (Головизнина) Татьяна Фоминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

1784

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1734

Сын: Гогаринов Семен Петрович

Отец ребёнка: Гогаринов Петр Андреевич

Рождение ребёнка
1736

Сын: Гогаринов Трофим Петрович

Отец ребёнка: Гогаринов Петр Андреевич

Рождение ребёнка
1747

Дочь: Шустова Настасья Петровна

Отец ребёнка: Гогаринов Петр Андреевич

Рождение ребёнка
1749

Сын: Гогаринов Потап Петрович

Отец ребёнка: Гогаринов Петр Андреевич

Рождение ребёнка
1751

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Гогаринов Петр Андреевич

Рождение ребёнка
1752

Сын: Гогаринов Устин Петрович

Отец ребёнка: Гогаринов Петр Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гогаринов Петр Андреевич

Смерть
1784
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