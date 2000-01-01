Гогаринова (Головизнина) Татьяна Фоминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
Дата смерти1784
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1734
Отец ребёнка: Гогаринов Петр Андреевич
Рождение ребёнка
1736
Сын: Гогаринов Трофим Петрович
Отец ребёнка: Гогаринов Петр Андреевич
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Шустова Настасья Петровна
Отец ребёнка: Гогаринов Петр Андреевич
Рождение ребёнка
1749
Отец ребёнка: Гогаринов Петр Андреевич
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Гогаринов Петр Андреевич
Рождение ребёнка
1752
Отец ребёнка: Гогаринов Петр Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1784