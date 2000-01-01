Гогаринов Василий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Устинья Васильевна
Мать ребёнка: Гогаринова Анна Трофимовна
Рождение ребёнка
27.03.1850
Сын: Гогаринов Ефим Васильевич
Мать ребёнка: Гогаринова Анна Трофимовна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Гогаринова Анна Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно