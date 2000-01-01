Гогаринов Василий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГогаринов Василий Петрович

Гогаринов Василий Петрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Гогаринов Петр Потапович

Мать: Гогаринова Анна Дементьевна

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Устинья Васильевна

Мать ребёнка: Гогаринова Анна Трофимовна

Рождение ребёнка
27.03.1850

Сын: Гогаринов Ефим Васильевич

Мать ребёнка: Гогаринова Анна Трофимовна

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Гогаринова Анна Трофимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гогаринова Анна Трофимовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close