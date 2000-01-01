Гогаринова Анна Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Устинья Васильевна
Отец ребёнка: Гогаринов Василий Петрович
Рождение ребёнка
27.03.1850
Сын: Гогаринов Ефим Васильевич
Отец ребёнка: Гогаринов Василий Петрович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Гогаринов Василий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно