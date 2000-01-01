Гогаринова Анна Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гогаринова Анна Трофимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Устинья Васильевна

Отец ребёнка: Гогаринов Василий Петрович

Рождение ребёнка
27.03.1850

Сын: Гогаринов Ефим Васильевич

Отец ребёнка: Гогаринов Василий Петрович

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Гогаринов Василий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гогаринов Василий Петрович

Смерть
Неизвестно
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