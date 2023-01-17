Гогаринов Варфоломей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гогаринов Варфоломей Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

После 1856

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Гогаринов Петр Потапович

Мать: Гогаринова Анна Дементьевна

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Парасковья Варфоломеевна

Мать ребёнка: Гогаринова Евдокия Гавриловна

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Аксиния Варфоломеевна

Мать ребёнка: Гогаринова Евдокия Гавриловна

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Агафья Варфоломеевна

Мать ребёнка: Гогаринова Евдокия Гавриловна

Рождение ребёнка
1832

Сын: Гогаринов Калинник Варфоломеевич

Мать ребёнка: Гогаринова Евдокия Гавриловна

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Евдокия Варфоломеевна

Мать ребёнка: Гогаринова Евдокия Гавриловна

Рождение ребёнка
01.01.1846

Сын: Гогаринов Василий Варфоломеевич

Мать ребёнка: Гогаринова Евдокия Гавриловна

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Евдокия Варфоломеевна

Мать ребёнка: Гогаринова Евдокия Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гогаринова Евдокия Гавриловна

Место жительства
Неизвестно
Кузнецы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1856
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