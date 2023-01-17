Гогаринов Варфоломей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиПосле 1856
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Парасковья Варфоломеевна
Мать ребёнка: Гогаринова Евдокия Гавриловна
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Аксиния Варфоломеевна
Мать ребёнка: Гогаринова Евдокия Гавриловна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Агафья Варфоломеевна
Мать ребёнка: Гогаринова Евдокия Гавриловна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Гогаринов Калинник Варфоломеевич
Мать ребёнка: Гогаринова Евдокия Гавриловна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Евдокия Варфоломеевна
Мать ребёнка: Гогаринова Евдокия Гавриловна
Рождение ребёнка
01.01.1846
Сын: Гогаринов Василий Варфоломеевич
Мать ребёнка: Гогаринова Евдокия Гавриловна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Евдокия Варфоломеевна
Мать ребёнка: Гогаринова Евдокия Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Кузнецы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1856