Гогаринова Евдокия Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Парасковья Варфоломеевна
Отец ребёнка: Гогаринов Варфоломей Петрович
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Аксиния Варфоломеевна
Отец ребёнка: Гогаринов Варфоломей Петрович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Агафья Варфоломеевна
Отец ребёнка: Гогаринов Варфоломей Петрович
Рождение ребёнка
1832
Сын: Гогаринов Калинник Варфоломеевич
Отец ребёнка: Гогаринов Варфоломей Петрович
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Евдокия Варфоломеевна
Отец ребёнка: Гогаринов Варфоломей Петрович
Рождение ребёнка
01.01.1846
Сын: Гогаринов Василий Варфоломеевич
Отец ребёнка: Гогаринов Варфоломей Петрович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Евдокия Варфоломеевна
Отец ребёнка: Гогаринов Варфоломей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно