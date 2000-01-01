Гогаринова Евдокия Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гогаринова Евдокия Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Парасковья Варфоломеевна

Отец ребёнка: Гогаринов Варфоломей Петрович

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Аксиния Варфоломеевна

Отец ребёнка: Гогаринов Варфоломей Петрович

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Агафья Варфоломеевна

Отец ребёнка: Гогаринов Варфоломей Петрович

Рождение ребёнка
1832

Сын: Гогаринов Калинник Варфоломеевич

Отец ребёнка: Гогаринов Варфоломей Петрович

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Евдокия Варфоломеевна

Отец ребёнка: Гогаринов Варфоломей Петрович

Рождение ребёнка
01.01.1846

Сын: Гогаринов Василий Варфоломеевич

Отец ребёнка: Гогаринов Варфоломей Петрович

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Евдокия Варфоломеевна

Отец ребёнка: Гогаринов Варфоломей Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гогаринов Варфоломей Петрович

Смерть
Неизвестно
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