Якушевич Максим Андреев
Место рожденияд.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Корнилов Андрей Ильин
Мать: Устиния Михайлова
Бракосочетание
14.01.1907
Жена: Якушевич Евдокия Петрова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.11.1907
Мать ребёнка: Якушевич Евдокия Петрова
Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.12.1909
Дочь: (Якушевич) Татьяна Максимова
Мать ребёнка: Якушевич Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
12.07.1912
Сын: Якушевич Владимир Максимов
Мать ребёнка: Якушевич Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
22.06.1914
Дочь: (Якушевич) Анна Максимова
Мать ребёнка: Якушевич Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
26.09.1915
Мать ребёнка: Якушевич Евдокия Петрова
Военная служба
1916
рядовой 6-й пехотный Либавский полк
Смерть
Неизвестно