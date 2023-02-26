Якушевич Максим Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯкушевич Максим Андреев

Якушевич Максим Андреев

Место рождения

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Корнилов Андрей Ильин

Мать: Устиния Михайлова

Бракосочетание
14.01.1907

Жена: Якушевич Евдокия Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.11.1907

Сын: Якушевич Иван Максимов

Мать ребёнка: Якушевич Евдокия Петрова

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.12.1909

Дочь: (Якушевич) Татьяна Максимова

Мать ребёнка: Якушевич Евдокия Петрова

Рождение ребёнка
12.07.1912

Сын: Якушевич Владимир Максимов

Мать ребёнка: Якушевич Евдокия Петрова

Рождение ребёнка
22.06.1914

Дочь: (Якушевич) Анна Максимова

Мать ребёнка: Якушевич Евдокия Петрова

Рождение ребёнка
26.09.1915

Сын: Якушевич Андрей Максимов

Мать ребёнка: Якушевич Евдокия Петрова

Военная служба
1916
рядовой 6-й пехотный Либавский полк
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.