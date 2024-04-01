Низамов Музагит Мифтахетдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Низамов Музагит Мифтахетдинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1872 г.р.

Мать

1896 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Низамов Мифтахетдин

Мать: Низамова Зайняб Гарифзяновна

Рождение ребёнка
23.07.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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