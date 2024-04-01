Низамов Музагит Мифтахетдинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Низамов Мифтахетдин
Рождение ребёнка
23.07.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно