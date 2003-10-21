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Низамов Ильдус Музагитович

Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

23.07.1951

Дата смерти

21.10.2003

Пол

Мужской

Отец

Мать

1924 г.р.

Жена

1953 г.р.

Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1951

Отец: Низамов Музагит Мифтахетдинович

Мать: Низамова Салима Лотифулловна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Низамова Рашида Музагитовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Низамова Рашида Музагитовна

Место жительства
Неизвестно
Азнакаево, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.02.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Низамова Рашида Музагитовна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
21.10.2003
Азнакаево, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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