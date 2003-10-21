Низамов Ильдус Музагитович
Место рождения
Дата рождения23.07.1951
Дата смерти21.10.2003
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1951
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Низамова Рашида Музагитовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.02.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Низамова Рашида Музагитовна
Смерть
21.10.2003