Низамова (Халимуллина) Салима Лотифулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Низамова (Халимуллина) Салима Лотифулловна

Место рождения

Чубар-Абдуллово, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1924

Дата смерти

1984

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

1902 г.р.

Муж

Дети

1951 г.р.
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Добавил:

ВР
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Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Халимуллин Лотифулла Халимуллович

Мать: Халимуллина Шамсебану Вильдановна

Чубар-Абдуллово, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Низамов Музагит Мифтахетдинович

Место жительства
Неизвестно
Азнакаево, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.07.1951

Сын: Низамов Ильдус Музагитович

Отец ребёнка: Низамов Музагит Мифтахетдинович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
?.10.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Низамов Музагит Мифтахетдинович

Азнакаево, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Низамов Музагит Мифтахетдинович

Азнакаево, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Низамов Музагит Мифтахетдинович

Азнакаево, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1984
Азнакаево, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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