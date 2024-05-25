Низамова (Халимуллина) Салима Лотифулловна
Место рождения
Дата рождения1924
Дата смерти1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.07.1951
Сын: Низамов Ильдус Музагитович
Отец ребёнка: Низамов Музагит Мифтахетдинович
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
?.10.1953
Рождение ребёнка
1956
Рождение ребёнка
1958
Смерть
1984