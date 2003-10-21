Низамова Рашида Музагитовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Низамова Рашида Музагитовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.04.1953

Дата смерти

21.10.2003

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1951 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Низамов Ильдус Музагитович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Низамов Ильдус Музагитович

Место жительства
Неизвестно
Азнакаево, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.02.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Низамов Ильдус Музагитович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
21.10.2003
Азнакаево, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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