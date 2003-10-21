Низамова Рашида Музагитовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.04.1953
Дата смерти21.10.2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Низамов Ильдус Музагитович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.02.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Низамов Ильдус Музагитович
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
21.10.2003