Низамов Ильгизар Музагитович ?.10.1953 — найти родственников по фамилии на Familio
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Низамов Ильгизар Музагитович

Место рождения

Азнакаево, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

?.10.1953

Дата смерти

28.10.2024

Пол

Мужской

Отец

Мать

1924 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1953

Отец: Низамов Музагит Мифтахетдинович

Мать: Низамова (Халимуллина) Салима Лотифулловна

Азнакаево, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Татарстан, Азнакаевский р-н, д. Тумутук
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
28.10.2024

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