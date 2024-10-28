Низамов Ильгизар Музагитович
Место рождения
Дата рождения?.10.1953
Дата смерти28.10.2024
ПолМужской
Мать
Жена
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1953
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Татарстан, Азнакаевский р-н, д. Тумутук
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
28.10.2024