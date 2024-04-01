Низамов Мифтахетдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНизамов Мифтахетдин

Низамов Мифтахетдин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1896 г.р.

Дети

1912 г.р.
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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Сын: Мифтахов Вахап Мифтахетдинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
15.03.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Низамова Зайняб Гарифзяновна

Яхшебаево, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Низамова Зайняб Гарифзяновна

Рождение ребёнка
?.02.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Низамова Зайняб Гарифзяновна

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Низамова Зайняб Гарифзяновна

Рождение ребёнка
07.11.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Низамова Зайняб Гарифзяновна

Рождение ребёнка
05.02.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Низамова Зайняб Гарифзяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Низамов Фахретдин Мифтахетдинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Низамов Музагит Мифтахетдинович

Мать ребёнка: Низамова Зайняб Гарифзяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Низамова Зайняб Гарифзяновна

Смерть
1944
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