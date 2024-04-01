Низамов Мифтахетдин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смерти1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1912
Сын: Мифтахов Вахап Мифтахетдинович
Рождение ребёнка
15.03.1924
Яхшебаево, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1931
Рождение ребёнка
?.02.1933
Рождение ребёнка
1935
Рождение ребёнка
07.11.1938
Рождение ребёнка
05.02.1943
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Низамов Фахретдин Мифтахетдинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Низамов Музагит Мифтахетдинович
Мать ребёнка: Низамова Зайняб Гарифзяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1944