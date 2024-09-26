Беляй Еремей
Место рождения
Дата рожденияОколо 1773
Дата смерти1812
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Беляй Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Беляй Яков Еремеевич
Мать ребёнка: Беляй Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1798
Дочь: (Беляй) Елизавета
Мать ребёнка: Беляй Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1800
Мать ребёнка: Беляй Татьяна Васильевна
Смерть
1812