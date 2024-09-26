Беляй Еремей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляй Еремей

Место рождения

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

Около 1773

Дата смерти

1812

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773

Отец: Беляй Иван Белянок, Беляенок Титович

Мать: Беляй Варвара Сазоновна

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беляй Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Беляй Яков Еремеевич

Мать ребёнка: Беляй Татьяна Васильевна

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Около 1798

Дочь: (Беляй) Елизавета

Мать ребёнка: Беляй Татьяна Васильевна

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Беляй Николай Еремеев

Мать ребёнка: Беляй Татьяна Васильевна

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Смерть
1812
Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область

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