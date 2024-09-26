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Беляй Иван Белянок, Беляенок Титович

Место рождения

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

Около 1750

Дата смерти

1807

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Около 1773 г.р.
Около 1778 г.р.
Около 1784 г.р.
Около 1787 г.р.
Около 1791 г.р.

Добавил:

МК
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1750

Отец: Беляенок Тит

Мать: не указана

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беляй Варвара Сазоновна

Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Беляй Еремей

Мать ребёнка: Беляй Варвара Сазоновна

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Беляй (Белянок) Никифор

Мать ребёнка: Беляй Варвара Сазоновна

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Около 1784

Дочь: (Беляй) Дарья

Мать ребёнка: Беляй Варвара Сазоновна

Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: (Беляй) Евдокия

Мать ребёнка: Беляй Варвара Сазоновна

Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: (Беляй) Ирина

Мать ребёнка: Беляй Варвара Сазоновна

Смерть
1807
Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область

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