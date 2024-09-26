Беляй Иван Белянок, Беляенок Титович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1750
Дата смерти1807
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750
Отец: Беляенок Тит
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Беляй Варвара Сазоновна
Рождение ребёнка
Около 1773
Сын: Беляй Еремей
Мать ребёнка: Беляй Варвара Сазоновна
Рождение ребёнка
Около 1778
Мать ребёнка: Беляй Варвара Сазоновна
Рождение ребёнка
Около 1784
Дочь: (Беляй) Дарья
Мать ребёнка: Беляй Варвара Сазоновна
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: (Беляй) Евдокия
Мать ребёнка: Беляй Варвара Сазоновна
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: (Беляй) Ирина
Мать ребёнка: Беляй Варвара Сазоновна
Смерть
1807