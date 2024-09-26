Беляй Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляй Татьяна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1773 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляй Еремей

Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Беляй Яков Еремеевич

Отец ребёнка: Беляй Еремей

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Около 1798

Дочь: (Беляй) Елизавета

Отец ребёнка: Беляй Еремей

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Беляй Николай Еремеев

Отец ребёнка: Беляй Еремей

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно

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