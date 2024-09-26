Беляй Татьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Беляй Еремей
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Беляй Яков Еремеевич
Отец ребёнка: Беляй Еремей
Рождение ребёнка
Около 1798
Дочь: (Беляй) Елизавета
Отец ребёнка: Беляй Еремей
Рождение ребёнка
Около 1800
Отец ребёнка: Беляй Еремей
Смерть
Неизвестно