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Беляй Яков Еремеевич

Место рождения

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

1854

Пол

Мужской

Отец

Около 1773 г.р.

Мать

Около 1775 г.р.

Жена

Около 1807 г.р.

Дети

Около 1814 г.р.
Около 1820 г.р.
Около 1827 г.р.
1830 г.р.
Около 1832 г.р.
Около 1835 г.р.

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: Беляй Еремей

Мать: Беляй Татьяна Васильевна

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беляй Елена Тимофеевна

Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Беляй Кондрат Яковлевич

Мать ребёнка: Беляй Елена Тимофеевна

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Беляй Иван

Мать ребёнка: Беляй Елена Тимофеевна

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Беляй Козьма

Мать ребёнка: Беляй Елена Тимофеевна

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: (Беляй) Агафья

Мать ребёнка: Беляй Елена Тимофеевна

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Беляй Захарий

Мать ребёнка: Беляй Елена Тимофеевна

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: (Беляй) Екатерина

Мать ребёнка: Беляй Елена Тимофеевна

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Смерть
1854
Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область

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