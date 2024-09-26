Беляй Яков Еремеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1793
Дата смерти1854
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793
Отец: Беляй Еремей
Мать: Беляй Татьяна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Беляй Елена Тимофеевна
Рождение ребёнка
Около 1814
Мать ребёнка: Беляй Елена Тимофеевна
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Беляй Иван
Мать ребёнка: Беляй Елена Тимофеевна
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Беляй Козьма
Мать ребёнка: Беляй Елена Тимофеевна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: (Беляй) Агафья
Мать ребёнка: Беляй Елена Тимофеевна
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Беляй Захарий
Мать ребёнка: Беляй Елена Тимофеевна
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: (Беляй) Екатерина
Мать ребёнка: Беляй Елена Тимофеевна
Смерть
1854