Беляй Варвара Сазоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляй Варвара Сазоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

Около 1750 г.р.

Дети

Около 1773 г.р.
Около 1778 г.р.
Около 1784 г.р.
Около 1787 г.р.
Около 1791 г.р.

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляй Иван Белянок, Беляенок Титович

Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Беляй Еремей

Отец ребёнка: Беляй Иван Белянок, Беляенок Титович

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Беляй (Белянок) Никифор

Отец ребёнка: Беляй Иван Белянок, Беляенок Титович

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Около 1784

Дочь: (Беляй) Дарья

Отец ребёнка: Беляй Иван Белянок, Беляенок Титович

Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: (Беляй) Евдокия

Отец ребёнка: Беляй Иван Белянок, Беляенок Титович

Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: (Беляй) Ирина

Отец ребёнка: Беляй Иван Белянок, Беляенок Титович

Смерть
Неизвестно

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