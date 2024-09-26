Беляй Варвара Сазоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1773
Сын: Беляй Еремей
Отец ребёнка: Беляй Иван Белянок, Беляенок Титович
Рождение ребёнка
Около 1778
Отец ребёнка: Беляй Иван Белянок, Беляенок Титович
Рождение ребёнка
Около 1784
Дочь: (Беляй) Дарья
Отец ребёнка: Беляй Иван Белянок, Беляенок Титович
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: (Беляй) Евдокия
Отец ребёнка: Беляй Иван Белянок, Беляенок Титович
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: (Беляй) Ирина
Отец ребёнка: Беляй Иван Белянок, Беляенок Титович
Смерть
Неизвестно