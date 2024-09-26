Беляй (Белянок) Никифор
Место рождения
Дата рожденияОколо 1778
Дата смертиДо 1834
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Беляй (Белянок) Хотимия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Беляй Матрона Исаковна
Рождение ребёнка
Около 1802
Сын: Беляй Тимофей I 1
Мать ребёнка: Беляй (Белянок) Хотимия
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Беляй Тимофей Ii 2
Мать ребёнка: Беляй (Белянок) Хотимия
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: (Беляй (Белянок)) Ирина
Мать ребёнка: Беляй (Белянок) Хотимия
Рождение ребёнка
После 01.07.1811
Мать ребёнка: Беляй (Белянок) Хотимия
Смерть
До 1834