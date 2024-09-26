Беляй (Белянок) Никифор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляй (Белянок) Никифор

Место рождения

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

До 1834

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: Беляй Иван Белянок, Беляенок Титович

Мать: Беляй Варвара Сазоновна

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беляй (Белянок) Хотимия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беляй Матрона Исаковна

Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Беляй Тимофей I 1

Мать ребёнка: Беляй (Белянок) Хотимия

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Беляй Тимофей Ii 2

Мать ребёнка: Беляй (Белянок) Хотимия

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: (Беляй (Белянок)) Ирина

Мать ребёнка: Беляй (Белянок) Хотимия

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
После 01.07.1811

Сын: Беляй Стефан (Степан)

Мать ребёнка: Беляй (Белянок) Хотимия

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Смерть
До 1834
Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область

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