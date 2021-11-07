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Горталов Сергей Фёдорович

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Место рождения

Грязовец, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

09.05.1862

Дата смерти

08.12.1937

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1862

Отец: Горталов Фёдор Ильич

Мать: Горталова (Голубева) Александра Алексеевна

Грязовец, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горталов Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Горталова (Дружинина) Варвара Николаевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горталова (Дружинина) Варвара Николаевна

Рождение ребёнка
25.11.1901 ст.

Сын: Горталов Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Горталова (Дружинина) Варвара Николаевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
31.12.1902 ст.

Сын: Горталов Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
08.12.1937
Вологда, город Вологда, Вологодская область
расстрелян

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