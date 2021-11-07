Горталов Сергей Фёдорович
Место рождения
Дата рождения09.05.1862
Дата смерти08.12.1937
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1862
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горталов Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: Горталова (Дружинина) Варвара Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.11.1901 ст.
Сын: Горталов Василий Сергеевич
Мать ребёнка: Горталова (Дружинина) Варвара Николаевна
Рождение ребёнка
31.12.1902 ст.
Сын: Горталов Михаил Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
08.12.1937
расстрелян