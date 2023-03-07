Горталова (Дружинина) Варвара Николаевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дружинин Николай Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.09.1900 ст.
Сын: Горталов Николай Сергеевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
25.11.1901 ст.
Сын: Горталов Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Горталов Сергей Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горталов Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: Горталов Сергей Фёдорович
Смерть
Неизвестно