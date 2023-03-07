Горталова (Дружинина) Варвара Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горталова (Дружинина) Варвара Николаевна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дружинин Николай Алексеевич

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.09.1900 ст.

Сын: Горталов Николай Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.11.1901 ст.

Сын: Горталов Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Горталов Сергей Фёдорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горталов Сергей Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горталов Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Горталов Сергей Фёдорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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