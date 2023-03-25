Горталова (Голубева) Александра Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Голубев Алексей Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.05.1862
Сын: Горталов Сергей Фёдорович
Отец ребёнка: Горталов Фёдор Ильич
Рождение ребёнка
12.01.1864 ст.
Сын: Горталов Константин Фёдорович
Отец ребёнка: Горталов Фёдор Ильич
Рождение ребёнка
1871
Сын: Горталов Владимир Фёдорович
Отец ребёнка: Горталов Фёдор Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горталов Фёдор Ильич
Смерть
Неизвестно