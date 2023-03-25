Горталова (Голубева) Александра Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горталова (Голубева) Александра Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Голубев Алексей Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.05.1862

Сын: Горталов Сергей Фёдорович

Отец ребёнка: Горталов Фёдор Ильич

Грязовец, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.01.1864 ст.

Сын: Горталов Константин Фёдорович

Отец ребёнка: Горталов Фёдор Ильич

Грязовец, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Горталов Владимир Фёдорович

Отец ребёнка: Горталов Фёдор Ильич

Грязовец, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горталов Фёдор Ильич

Грязовец, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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