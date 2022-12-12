Горталов Фёдор Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горталов Фёдор Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.05.1862

Сын: Горталов Сергей Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Грязовец, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горталов Владимир Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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