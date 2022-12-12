Горталов Фёдор Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.05.1862
Сын: Горталов Сергей Фёдорович
Мать ребёнка: не указана
Грязовец, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горталов Владимир Фёдорович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно