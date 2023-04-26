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Игаев Степан Федотов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869

Отец: Игаев Федот Иванович

Мать: Евдокия Федоровна

Бракосочетание
13.01.1888

Жена: Ирина Феоктистова

Рождение ребёнка
05.08.1889

Дочь: Наталья Степановна

Мать ребёнка: Ирина Феоктистова

Рождение ребёнка
24.03.1892

Дочь: Матрена Степановна

Мать ребёнка: Ирина Феоктистова

Рождение ребёнка
11.01.1895

Дочь: Татьяна Степановна

Мать ребёнка: Ирина Феоктистова

Бракосочетание
27.04.1897

Жена: Пелагея Алексеевна

Рождение ребёнка
16.01.1900

Сын: Игаев Иван Степанович

Мать ребёнка: Пелагея Алексеевна

Рождение ребёнка
20.06.1901

Дочь: Ефросиния Степановна

Мать ребёнка: Пелагея Алексеевна

Рождение ребёнка
15.02.1903

Сын: Игаев Иван Степанович

Мать ребёнка: Пелагея Алексеевна

Рождение ребёнка
25.08.1904

Сын: Игаев Семен Степанович

Мать ребёнка: Пелагея Алексеевна

Ульяновская область, Россия
Рождение ребёнка
01.08.1906

Сын: Игаев Матвей Степанович

Мать ребёнка: Пелагея Алексеевна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Игаев Никифор Степанович

Мать ребёнка: Пелагея Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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