Игаев Степан Федотов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869
Отец: Игаев Федот Иванович
Мать: Евдокия Федоровна
Бракосочетание
13.01.1888
Жена: Ирина Феоктистова
Рождение ребёнка
05.08.1889
Дочь: Наталья Степановна
Мать ребёнка: Ирина Феоктистова
Рождение ребёнка
24.03.1892
Дочь: Матрена Степановна
Мать ребёнка: Ирина Феоктистова
Рождение ребёнка
11.01.1895
Дочь: Татьяна Степановна
Мать ребёнка: Ирина Феоктистова
Бракосочетание
27.04.1897
Жена: Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
16.01.1900
Мать ребёнка: Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
20.06.1901
Дочь: Ефросиния Степановна
Мать ребёнка: Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
15.02.1903
Мать ребёнка: Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
25.08.1904
Мать ребёнка: Пелагея Алексеевна
Ульяновская область, Россия
Рождение ребёнка
01.08.1906
Мать ребёнка: Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Пелагея Алексеевна
Смерть
Неизвестно