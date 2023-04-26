(Мочалкина) Ирина Феоктистова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Мочалкина) Ирина Феоктистова

(Мочалкина) Ирина Феоктистова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1867

Дата смерти

08.01.1897

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.01.1888

Муж: Игаев Степан Федотов

Рождение ребёнка
05.08.1889

Дочь: Наталья Степановна

Отец ребёнка: Игаев Степан Федотов

Рождение ребёнка
24.03.1892

Дочь: Матрена Степановна

Отец ребёнка: Игаев Степан Федотов

Рождение ребёнка
11.01.1895

Дочь: Татьяна Степановна

Отец ребёнка: Игаев Степан Федотов

Смерть
08.01.1897
Причина смерти: от простуды
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close