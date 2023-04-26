(Мочалкина) Ирина Феоктистова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1867
Дата смерти08.01.1897
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
13.01.1888
Муж: Игаев Степан Федотов
Рождение ребёнка
05.08.1889
Дочь: Наталья Степановна
Отец ребёнка: Игаев Степан Федотов
Рождение ребёнка
24.03.1892
Дочь: Матрена Степановна
Отец ребёнка: Игаев Степан Федотов
Рождение ребёнка
11.01.1895
Дочь: Татьяна Степановна
Отец ребёнка: Игаев Степан Федотов
Смерть
08.01.1897
Причина смерти: от простуды