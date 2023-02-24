Игаев Семен Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игаев Семен Степанович

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Место рождения

Ульяновская область, Россия

Дата рождения

25.08.1904

Дата смерти

16.04.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1904

Отец: Игаев Степан Федотов

Мать: Пелагея Алексеевна

Ульяновская область, Россия
Рождение ребёнка
04.12.1930

Сын: Игаев Марат Семенович

Мать ребёнка: Игаева Анна Яковлевна

Белоруссия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Игаева Анна Яковлевна

?
Смерть
16.04.1960
г. Ленинград
Похороны
Неизвестно
г. Гомель
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