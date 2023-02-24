Игаев Семен Степанович
Место рожденияУльяновская область, Россия
Дата рождения25.08.1904
Дата смерти16.04.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1904
Отец: Игаев Степан Федотов
Мать: Пелагея Алексеевна
Ульяновская область, Россия
Рождение ребёнка
04.12.1930
Мать ребёнка: Игаева Анна Яковлевна
Белоруссия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Игаева Анна Яковлевна
?
Смерть
16.04.1960
г. Ленинград
Похороны
Неизвестно
г. Гомель