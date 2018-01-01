город Измаил, город Измаил, Одеська область (на 2018) — Familio

Измаил

Одеська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Бессарабская губерния, Измаильский уезд, Коммуна Измаил
город Измаил
Бессарабская губерния, Измаильский уезд
кв. в Измаиле

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Одеська область
А-16545Ізмаїлмістомісто обласного підпорядкування, центр району, центр міської радиміська рада Ізмаїльська
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