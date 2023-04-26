(Китаева (вдова из Баевки)) Пелагея Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Китаева (вдова из Баевки)) Пелагея Алексеевна

(Китаева (вдова из Баевки)) Пелагея Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.04.1897

Муж: Игаев Степан Федотов

Рождение ребёнка
16.01.1900

Сын: Игаев Иван Степанович

Отец ребёнка: Игаев Степан Федотов

Рождение ребёнка
20.06.1901

Дочь: Ефросиния Степановна

Отец ребёнка: Игаев Степан Федотов

Рождение ребёнка
15.02.1903

Сын: Игаев Иван Степанович

Отец ребёнка: Игаев Степан Федотов

Рождение ребёнка
25.08.1904

Сын: Игаев Семен Степанович

Отец ребёнка: Игаев Степан Федотов

Ульяновская область, Россия
Рождение ребёнка
01.08.1906

Сын: Игаев Матвей Степанович

Отец ребёнка: Игаев Степан Федотов

Рождение ребёнка
1910

Сын: Игаев Никифор Степанович

Отец ребёнка: Игаев Степан Федотов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close