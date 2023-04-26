(Китаева (вдова из Баевки)) Пелагея Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
27.04.1897
Муж: Игаев Степан Федотов
Рождение ребёнка
16.01.1900
Отец ребёнка: Игаев Степан Федотов
Рождение ребёнка
20.06.1901
Дочь: Ефросиния Степановна
Отец ребёнка: Игаев Степан Федотов
Рождение ребёнка
15.02.1903
Отец ребёнка: Игаев Степан Федотов
Рождение ребёнка
25.08.1904
Отец ребёнка: Игаев Степан Федотов
Ульяновская область, Россия
Рождение ребёнка
01.08.1906
Отец ребёнка: Игаев Степан Федотов
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Игаев Степан Федотов
Смерть
Неизвестно