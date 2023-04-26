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Игаев Федот Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Иван Максимович

Мать: Анна Кузьминична

Рождение ребёнка
Около 1869

Сын: Игаев Степан Федотов

Мать ребёнка: Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
17.02.1873

Сын: Игаев Иван Федотович

Мать ребёнка: Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
26.04.1876

Дочь: Пелагея Федотовна

Мать ребёнка: Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
01.07.1878

Сын: Игаев Сергей Федотович

Мать ребёнка: Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
18.07.1881

Сын: Игаев Роман Федотович

Мать ребёнка: Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
Около ?.01.1884

Сын: Игаев Григорий Федотович

Мать ребёнка: Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
27.07.1887

Дочь: Евдокия Федотовна

Мать ребёнка: Евдокия Федоровна

Смерть
Неизвестно
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