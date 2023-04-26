Игаев Федот Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Иван Максимович
Мать: Анна Кузьминична
Рождение ребёнка
Около 1869
Сын: Игаев Степан Федотов
Мать ребёнка: Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
17.02.1873
Сын: Игаев Иван Федотович
Мать ребёнка: Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
26.04.1876
Дочь: Пелагея Федотовна
Мать ребёнка: Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
01.07.1878
Мать ребёнка: Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
18.07.1881
Мать ребёнка: Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
Около ?.01.1884
Мать ребёнка: Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
27.07.1887
Дочь: Евдокия Федотовна
Мать ребёнка: Евдокия Федоровна
Смерть
Неизвестно