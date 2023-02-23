Анна Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиДо 1874
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Арина Ивановна
Отец ребёнка: Иван Максимович
Рождение ребёнка
1833
Сын: Павел Иванович
Отец ребёнка: Иван Максимович
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Софья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Максимович
Рождение ребёнка
1837
Сын: Федор Иванович
Отец ребёнка: Иван Максимович
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Агафья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Максимович
Рождение ребёнка
1846
Сын: Игаев Федот Иванович
Отец ребёнка: Иван Максимович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Максимович
Смерть
До 1874