Анна Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Кузьминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

До 1874

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Арина Ивановна

Отец ребёнка: Иван Максимович

Рождение ребёнка
1833

Сын: Павел Иванович

Отец ребёнка: Иван Максимович

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Софья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Максимович

Рождение ребёнка
1837

Сын: Федор Иванович

Отец ребёнка: Иван Максимович

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Агафья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Максимович

Рождение ребёнка
1846

Сын: Игаев Федот Иванович

Отец ребёнка: Иван Максимович

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Максимович

Смерть
До 1874
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