Софья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Софья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1801 г.р.

Мать

1805 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Иван Максимович

Мать: Анна Кузьминична

Смерть
Неизвестно
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