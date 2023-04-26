Евдокия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1869

Сын: Игаев Степан Федотов

Отец ребёнка: Игаев Федот Иванович

Рождение ребёнка
17.02.1873

Сын: Игаев Иван Федотович

Отец ребёнка: Игаев Федот Иванович

Рождение ребёнка
26.04.1876

Дочь: Пелагея Федотовна

Отец ребёнка: Игаев Федот Иванович

Рождение ребёнка
01.07.1878

Сын: Игаев Сергей Федотович

Отец ребёнка: Игаев Федот Иванович

Рождение ребёнка
18.07.1881

Сын: Игаев Роман Федотович

Отец ребёнка: Игаев Федот Иванович

Рождение ребёнка
Около ?.01.1884

Сын: Игаев Григорий Федотович

Отец ребёнка: Игаев Федот Иванович

Рождение ребёнка
27.07.1887

Дочь: Евдокия Федотовна

Отец ребёнка: Игаев Федот Иванович

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: умерла в 57 лет
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