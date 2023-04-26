Евдокия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1869
Сын: Игаев Степан Федотов
Отец ребёнка: Игаев Федот Иванович
Рождение ребёнка
17.02.1873
Сын: Игаев Иван Федотович
Отец ребёнка: Игаев Федот Иванович
Рождение ребёнка
26.04.1876
Дочь: Пелагея Федотовна
Отец ребёнка: Игаев Федот Иванович
Рождение ребёнка
01.07.1878
Отец ребёнка: Игаев Федот Иванович
Рождение ребёнка
18.07.1881
Отец ребёнка: Игаев Федот Иванович
Рождение ребёнка
Около ?.01.1884
Отец ребёнка: Игаев Федот Иванович
Рождение ребёнка
27.07.1887
Дочь: Евдокия Федотовна
Отец ребёнка: Игаев Федот Иванович
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: умерла в 57 лет