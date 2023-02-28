Мурасов Матвей Кузьмич
Место рождения
Дата рождения01.08.1871
Дата смерти26.04.1936
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1871
Крещение
02.08.1871
Бракосочетание
23.04.1895
Рождение ребёнка
12.09.1899
Дочь: Мурасова Екатерина Матвеевна
Мать ребёнка: Мурасова Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
19.09.1903
Сын: Мурасов Василий Матвеевич
Мать ребёнка: Мурасова Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
11.06.1907
Сын: Мурасов Николай Матвеевич
Мать ребёнка: Мурасова Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
03.03.1910
Сын: Мурасов Алексей Матвеевич
Мать ребёнка: Мурасова Прасковья Васильевна
Смерть
26.04.1936
Вологда, город Вологда, Вологодская область