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Мурасов Матвей Кузьмич

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Место рождения

Палкино, Сарыевская волость, Вязниковский уезд

Дата рождения

01.08.1871

Дата смерти

26.04.1936

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1871

Отец: Кузьма Фёдорович

Мать: Мурасова Феврония Терентьевна-Васильевна

Палкино, Сарыевская волость, Вязниковский уезд
Крещение
02.08.1871
Сарыево, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
23.04.1895

Жена: Мурасова Прасковья Васильевна

Сарыево, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
12.09.1899

Дочь: Мурасова Екатерина Матвеевна

Мать ребёнка: Мурасова Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
19.09.1903

Сын: Мурасов Василий Матвеевич

Мать ребёнка: Мурасова Прасковья Васильевна

Минск, Минск
Рождение ребёнка
11.06.1907

Сын: Мурасов Николай Матвеевич

Мать ребёнка: Мурасова Прасковья Васильевна

Минск, Минск
Рождение ребёнка
03.03.1910

Сын: Мурасов Алексей Матвеевич

Мать ребёнка: Мурасова Прасковья Васильевна

Смерть
26.04.1936
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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